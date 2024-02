Vakthunden Bobi, som døde i oktober i fjor, ble for et år siden utpekt som verdens eldste hund noensinne. Han skal ha blitt født i mai 1992 og levde på en gård i Portugal sammen med eier Leonel Costa.

Både veterinærer og andre eksperter har uttrykt skepsis til den påståtte alderen, noe som førte til nærmere undersøkelser fra Guinness' side.

– Vi setter vår ære i å sikre presisjonen og integriteten til alle våre rekordtitler så nøye som mulig, sier rekordsjef Mark McKinley. Etter granskingen sier han at Guinness «ikke lenger har bevisene som trengs for å underbygge påstanden om at Bobi innehar rekorden».

Manglende data fra Bobis ID-chip gjorde at det ikke var mulig å fastslå når han faktisk var født.

McKinley sier det er for tidlig å snakke om å utpeke en ny «verdens eldste hund».