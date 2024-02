Ved starten av søndagens regjeringsmøte viser Netanyahu til at det «den siste tiden har vært snakk i det internasjonale samfunnet om forsøk på ensidig å tvinge Israel til å godta en palestinsk stat».

Han sa at den formelle erklæringen skal innebære at Israel «avviser fullstendig et internasjonalt diktat om en permanent ordning med palestinerne».

– En slik ordning kan kun oppnås gjennom direkte forhandlinger mellom partene, uten forhåndsbetingelser, sa Netanyahu.