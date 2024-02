Orlov ble tirsdag dømt til to og et halvt år i fengsel for å ha kritisert Russlands væpnede styrker.

– Dommen mot Orlov er politisk motivert og er enda et bevis på den økende respektløsheten overfor menneskerettigheter og ytringsfrihet i dagens Russland, sier den nye lederen av nobelkomiteen, Jørgen Watne Frydnes, i en uttalelse onsdag.

70 år gamle Orlov er en av lederne i Memorial, den nå forbudte menneskerettighetsorganisasjonen som ble tildelt Nobels fredspris i 2022.

– Putin-regimet har i flere år forsøkt å stilne lederskapet i Memorial og andre viktige organisasjoner i sivilsamfunnet i Russland, utdyper Watne Frydnes.

I retten mandag fordømte Orlov russiske myndigheter for undertrykkelsen av politiske meningsmotstandere, Aleksej Navalnyjs død og krigføringen I Ukraina.