Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker Berlin fredag, der han skal møte Tysklands statsminister Olaf Scholz, heter det i en uttalelse fra tysk hold.

– I rammene av disse samtalene vil det undertegnes en bilaterale avtale om sikkerhetsforpliktelser og langvarig støtte, heter det i uttalelsen. Zelenskyj og Scholz skal så holde pressekonferanse, før Zelenskyj møter Tysklands president Frank-Walter Steinmeier.

Senere ventes det at Zelenskyj drar til Paris for samtaler med Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron vil understreke at Frankrike er fast bestemt på å «fortsette å gi, på lang sikt og sammen med alle sine partnere, urokkelig støtte til Ukraina og det ukrainske folk», heter det i en uttalelse fra hans kontor.

Avtalen med Frankrike ventes å legge rammene for langvarig humanitær og økonomisk støtte, støtte for gjenoppbygging av landet og militær bistand.