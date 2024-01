Biden bekrefter meldingen om at tre soldater ble drept og flere skadd i et droneangrep.

Ifølge presidenten ble en drone brukt i angrepet, som var rettet mot amerikanske styrker stasjonert i den nordøstlige delen av Jordan, nær grensen til Syria.

– Vi samler fortsatt opplysninger om angrepet, men vi vet at det ble utført av radikale iranskstøttede grupper som opererer i Syria og Irak, sier Biden i en uttalelse. Der lover han også å sørge for at de som sto bak, blir stilt til ansvar.