– For oss betyr det lengre transittider og trolig forstyrrelser i leverandørkjeden i minst noen måneder. Forhåpentlig blir det kortere, men det kan også bli lenger fordi det er så uforutsigbart hvordan denne situasjonen faktisk utvikler seg, sa toppsjef Vincent Clerc i Mærsk til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos onsdag.

– Dette fører til store forstyrrelser, ettersom nesten 20 prosent av verdenshandelen passerer gjennom Bab al-Mandab-stredet. Det er en av de viktigste årene for verdenshandelen og for globale leverandørkjeder, og akkurat nå er den tett, sier Clerc.

Stredet er en del av veien fra Indiahavet gjennom Rødehavet til Suezkanalen. Flere rederier holder sine skip unna dette farvannet, og seiler i stedet omveien rundt Afrika, noe som føre til betydelige lengre seilingstider mellom Asia og Europa.

Fraktratene er mer enn doblet siden desember, ifølge en indeks fra Drewry, et konsulentselskap for internasjonal skipsfart. Kilder i forsikringsbransjen sier premien for krigsforsikring for forsendelser gjennom Rødehavet også øker.