Dronning Camilla, Charles' kone, sier også til den britiske avisen The Sun at kongen er i god form etter behandlingen.

Buckingham Palace sendte fredag ut en kunngjøring der det ble bekreftet at kongen var innlagt.

– Kongen er glad for at hans prostatadiagnose bidrar til å øke folks bevissthet om tilstanden, heter det videre i uttalelsen.

Det var i forrige uke at det ble kjent at kong Charles skulle behandles for forstørret prostata.