Det opplyser to amerikanske tjenestefolk til Reuters.

Austin ble første gang innlagt på militærsykehuset Walter Reed 22. desember for kreftbehandling, og dro hjem dagen etter. Han ble innlagt på nytt 1. januar da han fikk bivirkninger.

Selv ikke sjefen hans, president Joe Biden, fikk vite om innleggelsen før fire dager etter den siste innleggelsen. Det tok ytterligere noen dager før Pentagon sendte ut en forklaring 9. januar på hvorfor Austin var blitt innlagt.

70 år gamle Austin har selv ikke snakket offentlig om helsetilstanden. Situasjonen har skapt politisk uro i USA. Noen fremstående republikanere, blant dem Donald Trump, har sagt at Austin bør fjernes fra stillingen.

Biden har på sin side sagt at han har tillit til Austin, selv om presidenten er enig i at Austin begikk feil ved å unnlate å informere om innleggelsen.

I forrige uke ble Austin utskrevet. Siden har han arbeidet hjemmefra.

Fredag var han tilbake på sykehuset for sjekk. To leger sa etterpå at prognosen er utmerket.