I en felles uttalelse skriver de at de er dypt bekymret og opprørt over at noen av UNRWAs største givere har gått sammen om å innstille støtten.

FN-organisasjonen er den største og viktigste hjelpeorganisasjonen for millioner av palestinske flyktninger i Midtøsten. Men etter at Israel i forrige uke anklaget tolv av UNRWAs ansatte for å ha medvirket til Hamas-angrepet 7. oktober, har en rekke vestlige land satt støtten på pause.

Blant dem er USA, en rekke EU-land, Canada, Australia og New Zealand. Også Japan har sluttet seg til en midlertidig stans i pengestøtten.

Rammer livreddende hjelp

Hjelpeorganisasjonene understreker at beslutningen kommer til å påvirke livreddende hjelp til over 2 millioner sivile på Gazastripen, hvorav halvparten barn.

– Befolkningen er rammet av sult, snikende hungersnød og sykdomsutbrudd mens Israel gjennomfører vilkårlige bombardement og med overlegg frarøver Gaza nødhjelp, skriver de.

Både Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp stiller seg bak fordømmelsen. Det gjør også internasjonale organisasjonene som Oxfam, Redd Barna og Caritas.

UNRWA har i alt 30.000 ansatte, de fleste palestinere. De jobber ikke bare i de palestinske områdene, men også i flyktningleirer som ble opprettet i Libanon, Jordan og Syria etter at rundt 700.000 palestinere flyktet da staten Israel ble opprettet i 1948. Rundt 13.000 av UNRWAs ansatte jobber på Gazastripen.

Mange ansatte drept

152 UNRWA- ansatte er så langt drept i de israelske angrepene mot Gaza, i tillegg til at 145 av organisasjonens bygninger er ødelagt i bombardementer, ifølge uttalelsen, som er publisert av Flyktninghjelpen på vegne av alle organisasjonene.

– Hvis stansen i støtten ikke blir omgjort, kan vi komme til å se et fullstendig sammenbrudd i det som allerede er en begrenset humanitær respons i Gaza, skriver de.

Her står det også at én million fordrevne palestinere har søkt tilflukt i over 150 UNRWA-bygninger, og at FN-organisasjonen jobber «nesten under umulige forhold».

Landene som har stanset UNRWA-støtten, oppfordres om å snu og «opprettholde den plikten de har til å hjelpe det palestinske folket». De bes også om å trappe opp den humanitære hjelpen til sivile i Gaza og regionen for øvrig.

FN-ordre ikke fulgt

Fredag ga Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) Israel ordre om å slippe inn nødhjelp til Gaza og gjøre alt som står i landets makt til å hindre folkemord på palestinerne. Domstolen lot imidlertid være å beordre våpenhvile, slik det sørafrikanske aktoratet hadde bedt om. Enkelte folkerettseksperter har påpekt at ICJ ikke har jurisdiksjon til å beordre noen stans i krigføringen.

Dagen etter ga Israel beskjed om at de vil hindre at UNRWA får drive hjelpearbeid i Gaza etter krigen, og det er foreløpig ikke tegn til at mer nødhjelp slipper inn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte tirsdag at UNRWA-striden er i ferd med å ta oppmerksomheten bort fra den svært alvorlige humanitære situasjonen på Gazastripen, der mesteparten av befolkningen er drevet på flukt, og lidelsene for sivilbefolkningen er enorme.