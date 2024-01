Formålet med øvelsen, som skal gå over flere måneder, skal være avskrekking overfor Russland.

Ifølge nyhetsbyrået DPA, blir øvelsen den største som er planlagt av forsvarsalliansen siden slutten av den kalde krigen.

Den begynner i neste uke og skal vare til slutten av mai, fortrinnsvis i Tyskland, Polen og de baltiske landene. Også svenske styrker skal være med på øvelsen.

Scenarioet for Steadfast Defender er at Russland gjennomfører et angrep mot et Nato-land og utløser artikkel 5 i Nato-traktaten, ifølge DPA.

Artikkel 5 slår fast at et angrep på ett av medlemslandene, skal betraktes som et angrep på alle.

I mars begynner også øvelsen Nordic Response, som gjennomføres hvert år i Nord-Norge. I år deltar 20.000 soldater, og Forsvaret omtaler den som en naturldig fortsettelse av Steadfast Defender.