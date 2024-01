I en melding i sosiale medier sier guvernør Oleh Synegubov at de russiske angrepene traff boliger i sentrum av byen tirsdag kveld. Tilstanden skal være kritisk for to av de sårede, ifølge ham.

Tidligere samme dag ga Synegubov 3000 innbyggere i 20 landsbyer i regionen ordre om å evakuere. Landsbyene ligger ved Kupjansk, en by som russiske styrker forsøker å innta.

Begrunnelsen som oppgis, er opptrappingen av russiske angrep i området.