Antony Blinken uttalte seg om situasjonen i Midtøsten under Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits tirsdag.

Han understreket hvor viktig det er å løse spørsmålet knyttet til en palestinsk stat. Både arabiske land og USA mener dette er nødvendig for å oppnå varig fred og stabilitet.

Krigen de siste månedene har ført til at store deler av Gazastripen er lagt i ruiner. Over 24.000 palestinere er drept, ifølge helsemyndighetene i området.

Blinken beskrev arabiske lands holdning til en eventuell gjenoppbygging slik:

– Vi kommer ikke til å bidra, for eksempel, til å gjenoppbygge Gaza bare for å se at området jevnes med jorden igjen om ett eller fem år og så bli bedt om å gjenoppbygge det igjen.