I tillegg til Nederland, har myndighetene i Canada, Latvia, Litauen og Tyskland deltatt i etterforskningen, opplyser det europeiske justissamarbeidet.

Saken gjelder eksport av teknologisk utstyr og laboratorieutstyr i strid med EU-sanksjoner mot Russland i kjølvannet av invasjonen i Ukraina.

Nederlandsk politi startet granskingen på slutten av fjoråret. Det førte til «et nettverk av selskaper som ble brukt til å omgå eksportforbudet», ifølge Eurojust.

Nederlandske skattemyndigheter sier de pågrepne er to menn på 56 og 57 som mistenkes for å lede et selskap som sendte varer til Russland via Øst-Europa. En 54 år gammel kvinne er også pågrepet, mistenkt for å ha bistått.

Ifølge den nederlandske kringkasteren NOS er det snakk om smuglede varer verdt flere hundre tusen euro, det vil si flere millioner kroner.