Alle de finske grenseovergangene til Russland ble stengt i slutten av november etter at svært mange papirløse asylsøkere tok seg over grensen. Departementet sier at flere migranter vil ankomme om grensestengningen opphører.

– Det er minst hundrevis, trolig tusenvis, av migranter nær den russiske siden av grensa, som venter på en mulighet til å fortsette sin reise til Finland, sier innenriksminister Mari Rantanen i en uttalelse.

Ifølge finske myndigheter ankom 1323 asylsøkere fra Russland mellom august og desember. De mener Russland bevisst sluset store mengder migranter inn over landegrensen, og de anser dette som en form for hybridangrep fra russisk side.

Finland har i alt ni grenseoverganger til Russland og har Europas lengste landegrense mot landet på 1340 kilometer. Finlands myndigheter sier at migrasjonen utgjør en stor trussel mot Finlands nasjonale sikkerhet.