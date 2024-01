FN har tidligere sagt at én av fire innbyggere på Gazastripen sulter. WHO har også advart om at det er stor risiko for at hungernød bryter ut hvert øyeblikk. Det innebærer at sulten er så ille at mange innbyggere kommer til å bli syke og dø.

– Dette er en befolkning som er i ferd med å sulte i hjel. Dette er en befolkning som blir presset til det ytterste, og de er ikke parter i denne krigen. De bør være beskyttet, slik også helseinstitusjonene deres bør være, sa WHOs sjef for katastrofeinnsats Mike Ryan på en pressekonferanse i Genève onsdag.

Advarselen kommer etter at 14 land har varslet at de setter støtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) på vent. I forrige uke beordret FN-domstolen ICJ Israel om å slippe inn nødhjelp på Gazastripen og å hindre et folkemord mot palestinerne.

– Katastrofale konsekvenser

Så langt er det ingenting som tyder på at Israel vil slippe mer mat og annen nødhjelp inn til det krigsherjede palestinske området.

WHOs øverste sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer om at kutt i UNRWA-støtten kommer til å få katastrofale konsekvenser for Gazas befolkning. Palestinerne mangler nærmest alt etter over tre måneder med israelske angrep og svært lite humanitær hjelp.

– Ingen annen organisasjon har kapasitet til å levere så stor og bred hjelp som 2,2 millioner mennesker i Gaza har akutt behov for. Vi ber som at disse beslutningene blir revurderte, sa Tedros om UNRWA.

WHO har tidligere påpekt av det kun tok 100 dager med krig før situasjonen på Gazastripen nærmer seg hungersnød. I Syria tok det fem til seks år før enkelte beleirede områder kom i en lignende situasjon.

Helsepersonell på et fransk hangarskip utenfor kysten av Gaza opplyste nylig til SVT at alle de palestinske barna de behandler, viser tegn til alvorlig underernæring.

Eide ber om refleksjon

Tidligere onsdag ba også Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) landene om å reflektere over de omfattende konsekvensene som kutt i støtten kommer til å få for palestinerne i Gaza. Blant landene som har satt støtten på vent, er USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Sverige og Finland, samt flere andre vestlige land og Japan.

Bakgrunnen er at Israel har anklaget minst tolv UNRWA-ansatte for å deltatt i Hamas-angrepet 7. oktober. Organisasjonen har 13.000 ansatte i Gaza, og de fleste av de tolv hadde allerede fått sparken da landene kunngjorde at de innstiller støtten.

FNs generalsekretær António Guterres sier UNRWA er ryggraden i den humanitære hjelpen til Gaza.

– I går møtte jeg givere for å lytte til bekymringene og for å redegjøre for tiltakene vi tar for å møte dem. UNRWA er ryggraden til all humanitær hjelp i Gaza, sa han på et møte med FN-komiteen for palestinske rettigheter onsdag.