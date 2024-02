Israelske soldater lyktes natt til mandag med å frigjøre to israelske gisler, 70 år gamle Louis Norberto Har og 60 år gamle Fernando Marman.

Ifølge den israelske hæren ble de to holdt fanget i en leilighet i Rafah lengst sør på Gazastripen.

Statsminister Benjamin Netanyahu understreket mandag at Israel vil gjøre alt for å frigjøre de resterende gislene og at det militære presset vil bli opprettholdt helt til Hamas er helt beseiret.

Ifølge journalister og øyenvitner var det natt til mandag harde angrep mot Rafah der minst 67 mennesker ifølge palestinske helsemyndigheter ble drept.

Også i Deir al-Balah ble det meldt om kraftige israelske angrep som skal ha kostet minst 15 mennesker livet.