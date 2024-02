Politiet har opplyst i sosiale medier at en antatt gjerningsperson er skutt, og nyhetsbyrået AP siterer sheriffen på at den mistenkte «er nede». Politisjefen opplyser at en kvinnelig gjerningsperson ble skutt og drept av to politibetjenter som ikke var på jobb, og at et barn er såret.

Det er planlagt pressekonferanse senere søndag. AP skriver at kirken er blitt evakuert, og at myndighetene undersøker bygningen.

Vitner på stedet skal ha hørt en rekke skudd bli avfyrt ved kirken rundt klokken 14 lokal tid.

Lokalbefolkningen er oppfordret til å unngå området rundt Lakewood-kirken, som ledes av den lokale kjendispastoren Joel Olsteen og hans kone og medpastor Victoria Olsteen.

En megakirke er i USA definert som en menighet med et ukentlig møtebesøk på mer enn 2000 besøkende. Rundt 45.000 personer besøker ukentlig Lakewood-kirken, noe som gjør den til den tredje største megakirken i hele USA.

Joel Olsteen er en av de rikeste og mest populære pastorene i USA, og Olsteen-parets prekener vises i rundt 100 land, ifølge Hartford Institute for Religion Research.