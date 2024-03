Nyheten kommer få dager etter at Musk kunngjorde at han saksøker Microsoft-støttede OpenAI fordi selskapet har besluttet å kreve betaling for bruk.

Musk var med på å grunnlegge OpenAI i 2015, men forlot selskapet tre år senere.

Nå har Musk og hans selskap xAI tatt opp kampen mot OpenAI og deres ChatGPT ved å lansere utfordreren Grok.

Mandag opplyste han på X at kildekoden til Grok vil bli åpnet og at tjenesten vil bli gratis for brukere.

Google har også kastet seg inn i kappløpet om å kapre brukere til sin plattform for kunstig intelligens (KI) ved å lansere Gemma og tilby andre utviklere kildekoden til denne.