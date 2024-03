Apple får boten for å ha misbrukt sin dominerende posisjon i markedet knyttet til Apple Store, opplyser EU-kommisjonen i en pressemelding.

Den amerikanske teknologigiganten ilegges boten for urettferdig konkurransepraksis for strømming av musikk. Bakgrunnen er en klage fra konkurrenten Spotify. De er beskyldt for konkurransevridning fordi App Store-regler hindret utviklere i å informere brukere om at musikkabonnement kunne kjøpes rimeligere andre steder.

– Apple har holdt tilbake viktig informasjon fra brukerne. Vi anser dette for å være urettferdig og uredelig markedsoppførsel. Derfor har vi bestemt oss for å straffe dem, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

– Større enn en parkeringsbot

Boten er betydelig større enn den som var anslått på forhånd. Det ble i forrige måned spekulert i at boten kunne lande på rundt 500 millioner euro.

– Boten er ment å skremme andre store selskaper fra å bryte EUs konkurranselover, sier Vestager.

– Derfor må boten oppleves større enn en parkeringsbot, sier hun videre.

Anker

Teknologiselskapet varsler at de vil anke.

– Denne beslutningen ignorerer virkeligheten i det som er et blomstrende og konkurransedyktig marked i vekst, sier selskapet i en uttalelse.

Det er ikke første gang Apple er i hardt vær i EU. I 2020 ble de ilagt en bot av franske myndigheter i en annen sak. De vant imidlertid delvis fram i en ankesak og fikk redusert boten fra 1,1 milliarder til 370 millioner euro.