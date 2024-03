– Folk i Gaza mangler helt grunnleggende forsyninger. Vi vil gjøre vårt for å sikre at de har tilgang til mat og medisiner, sier Boris Pistorius, som onsdag signerte ordren som åpner for flydropp.

Han sier det tyske flyvåpenet vil bidra med to Hercules transportfly, som har en lastekapasitet på til sammen 18 tonn.

– Sannheten er at et flydropp ikke er uten risiko. Besetningen som får denne oppgaven, har opplæring og erfaring tilpasset oppdraget, sier Pistorius.

Også flyvåpenets sjef, generalløytnant Ingo Gerhartz, har formelt godkjent det kommende flydroppet.

Tyskland slutter seg med det til et initiativ fra Jordan om å forsyne Gazastripen med nødhjelp fra luften. USA og flere andre land har allerede gjennomført flere runder med flydropp. Men praksisen er omdiskutert.