Kina vil jobbe mot et «fødselsvennlig samfunn og fremme langsiktig, balansert befolkningsutvikling» og utvikle «barnepass av allmenn interesse» for å redusere kostnadene ved fødsel, foreldreskap og utdanning, heter det i en rapport fra den kinesiske folkekongressen.

Tiltakene for å øke antall fødsler kommer etter at Kinas befolkning falt for andre år på rad i 2023.

I fjor var antallet fødsler i Kina kun halvparten av antallet i 2016. I 2022 var antallet ekteskap også rekordlavt.

Færre kvinner vil ha barn

Mye av Kinas demografiske nedtur er et resultat av landets ettbarnspolitikk som pågikk mellom 1980 og 2015. Siden 2021 har par fått lov til å få opptil tre barn.

Et økende antall kvinner velger imidlertid å ikke få barn som følge av dyr barnepass eller manglende vilje til å gifte seg og sette karrieren på vent, i et land der kjønnsdiskriminering vedvarer.

Kinesiske myndigheter har forsøkt å gjøre det mer attraktivt å få barn ved å blant annet utvide fødselspermisjonen, øke økonomiske og skattemessige fordeler til foreldre og tilby boligstøtte.

Likevel er Kina et av verdens dyreste land å oppdra et barn i forhold til bruttonasjonalinntekt, ifølge en kinesisk tenketank.

Tiltak for eldre

Kinesiske myndigheter vil også øke støtten til landets eldre befolkning ved å implementere et privat pensjonssystem over hele landet.

I tillegg varsler de økende støtte til eldre landbruksarbeidere og eldre arbeidsløse mennesker i byene, samt grunnleggende pensjon til pensjonister.

Folkekongressen har sagt de ønsker å bygge et system for å tilby eldreomsorg hjemme og utvikle et helsesystem for den eldre befolkningen.