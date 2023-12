Manglende oppmerksomhet og mangelfulle prosedyrer gjør at pilotene valgte feil spak, sier luftfartsingeniør Dipak Prasad Bastola, som sitter i havarikommisjonen. Dermed kuttet pilotene motorkraften i stedet for å justere flapsene på det tomotors propellflyet, et ATR-72.

Flyets fart gjorde at det holdt seg i luften i ytterligere 49 sekunder etter at motorkraften forsvant. Til slutt var hastigheten så lav at flyet steilet og gikk i bakken. Steiling inntreffer når vingene mister løftekraften når farten blir for lav.

Det var 72 personer – blant dem to spedbarn, en besetning på fire og 15 utlendinger – om bord da flyet styrtet like før landing i byen Pokhara. Det var ingen overlevende etter flyulykken, som var den verste i Nepal siden 1992.