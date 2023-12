Sullivan og Abbas skal møtes i den palestinske byen Ramallah.

De to skal diskutere innsatsen for å fornye og gjenoppbygge de palestinske myndighetene, samt hvordan bosettere på Vestbredden skal holdes ansvarlige for vold mot palestinere, ifølge en amerikansk tjenesteperson.

Sullivan sa torsdag at myndighetene på Gazastripen og Vestbredden må kobles sammen under en samlet palestinsk myndighet.