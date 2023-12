I 2025 kan det potensielt bevilges mer penger, sier økonomiminister Stephanie Lose og næringsminister Morten Bødskov i et intervju med den danske avisen Børsen torsdag.

– Vi må huske at grønn industri i dag sysselsetter tusenvis av lønnsmottakere. Og i den verden vi er i nå, hvor det er ufattelig sterk konkurranse, er det viktig at vi både forsvarer og styrker denne bransjen, sier Bødskov.

Pengene vil bli øremerket bedrifter som for eksempel lager vindturbiner, teknologi til hydrogenkraft eller produkter som kan brukes i grønn industri. Selskapene vil kunne søke om å få dekket inntil 15 prosent av produksjonskostnadene via tilskudd, eller inntil 20 prosent via lån og garantier.

Arbeidsgiverorganisasjon Dansk Industri (DI) roser regjeringens planer og viser til at andre EU-land har lignende støttepakker og derfor kan tilby mer lukrative vilkår for grønne selskaper.

– Vi ser at det i dag er mye mer attraktivt å plassere produksjonsanlegg andre steder enn i Danmark. Vi er nødt til å henge med i svingene, sier politisk direktør Emil Fannikke Kiæ i DI.