– Hvis politikken til den neste presidenten blir annerledes mot Ukraina, kaldere eller mer basert på økonomi, tror jeg slike signaler får svært stor virkning på krigens gang, sier Zelenskyj med henvisning til Trump.

Han mener at Trump med stor sikkerhet kommer til å ha en annen politikk enn nåværende president Joe Biden.

Zelenskyj var nylig i Washington der han møtte både republikanske og demokratiske kongressmedlemmer for å be om at støtten til Ukraina fortsetter.

På pressekonferansen tirsdag sa han at han føler seg trygg på at USA ikke svikter Ukraina, selv om Kongressen ennå ikke er blitt enig om støttepakken på 60 milliarder dollar som president Joe Biden har bedt om.