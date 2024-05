– Jeg vet hvor mye offentlige verv kan tære på en, og det vet også mine nærmeste. Det er flott å få muligheten til å bidra, men det kommer en tid der du vet at det er riktig å slutte, sier Gove.

På vei ut døren roser han statsminister Rishi Sunak, som han mener representerer «de aller beste verdiene» i Det konservative partiet.

Sunak kunngjorde denne uken at det skal holdes valg 4. juli. Det er tidligere enn mange hadde ventet, og regjeringen kunne blitt sittende til januar neste år. Samtidig er det få som tror at toryene øker sjansene for valgseier ved å tvære ut perioden.

Meningsmålingene gir Labour og statsministerkandidat Keir Starmer et solid overtak, og alt tyder på at det er duket for maktskifte i Storbritannia etter 14 år med konservativt styre.

Rekordmange toryer velger å gi seg i forbindelse med det kommende valget. Så langt har 77 av partiets parlamentarikere sagt at de ikke søker gjenvalg. Det er fem flere enn i forkant av Labour og Tony Blairs brakvalg i 1997 og flere enn noen gang siden andre verdenskrig.

Kong Charles har formelt avsluttet parlamentets sesjon og skal førstkommende torsdag kunngjøre oppløsningen av forsamlingen før det kommende valget.