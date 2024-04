– Jeg mener den dag i dag at det var det riktige å forsøke. Det var et historisk vindu som var riktig å prøve å utnytte for å få et bedre forhold til Russland, sier Stoltenberg i et intervju med den danske avisen Politiken.

Dialog mellom russiske presidenter og Nato ble en slags ny normal i årene etter den kalde krigen. Men siden 2021 har ikke Stoltenberg snakket med Putin.

Gjennom knapt ti år som Norges statsminister var Stoltenberg en av de vestlige politikerne som hadde best kjennskap til Putin. Stoltenberg forhandlet en avtale om deling av Barentshavet mellom Norge og Russland, og under hans statsministertid ble det mulig for russere å dra på handletur til Kirkenes uten visum.

– Første gang jeg møtte Putin var i august 2000. Nå er snakket om meningsfull dialog med dagens russiske regime i Moskva fortid. Slik er det, sier Stoltenberg i intervjuet.