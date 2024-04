– Vi er klar over saken og jobber med den. Vi håper kunne få den på dagsordenen i mai eller juni, sier en høytstående tjenestemann i det belgiske formannskapet til NTB.

Det er over fire måneder siden Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein ble enig med EU-kommisjonen 1. desember om et såkalt EØS-bidrag på 38,5 milliarder kroner for årene 2021–2027. Norge står for 97 prosent av bidraget.

Pengene skal bidra til sosial utjevning i de fattigste EU-landene.

Krever godkjenning

Avtalen må imidlertid godkjennes av et enstemmig Ministerråd før den kan tre i kraft. Først da kan det utarbeides rammeavtaler med de enkelte mottakerlandene.

Etter det NTB kjenner til, er behandlingen av saken fortsatt ikke kommet lenger i systemet enn til arbeidsgruppenivå. Deretter må den behandles på ambassadørnivå før saken kan legges på EU-ministrenes bord.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at EU er tjent med at prosessen går raskt.

– Her ligger det jo betydelige midler som skal gå til viktige formål, påpeker han.

Støre sier også at han fikk forsikringer om at behandlingen av saken vil gå raskt da han deltok på EU-toppmøtet i Brussel i mars.

Frykter ikke Ungarn

1. juli overtar Ungarn formannskapet i EU. I hele den forrige perioden fikk ikke Ungarn utbetalt noen EØS-midler fordi man ikke greide å bli enige om hvem som skulle motta pengene. Norge nektet å godta at dette skulle være ungarske myndigheter.

Men Støre frykter ikke at Ungarn vil sette seg på bakbeina.

– Jeg tror trykket fra de andre landene som har veldig mye å hente på dette, vil bli avgjørende. Men dette er jo noe som EU nå må håndtere, sier han.