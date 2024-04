– Vi er alle sterkt bekymret for at det kan komme en ny opptrapping, sa Macron i et intervju med BFM TV og radiostasjonen RMC mandag formiddag.

Han oppfordret Israel innstendig til ikke å sette i verk en gjengjeldelsesaksjon.

Iran sendte lørdag hundrevis av droner og missiler mot Israel som svar på en angivelig israelsk aksjon mot det iranske konsulatet i Damaskus, et angrep som tok livet av sju høyt rangerte militære ledere fra Iran.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å avverge en ytterligere opptrapping, sa den franske presidenten. Han ba Israel arbeide for å isolere Iran snarere enn å trappe opp krigføringen.