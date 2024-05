– Vi er optimistiske, men informasjonen som kommer fra ulykkesstedet, er bekymringsfull, sier tjenestemannen videre.

Tidligere søndag meldte iransk statlig TV at et helikopter som fraktet Raisi, hadde vært utsatt for en «hard landing».

Hendelsen skjedde angivelig i nærheten av byen Jolfa i den iranske provinsen Øst-Aserbajdsjan, nær grensa mot Aserbajdsjan. Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna omtaler ulykkesstedet som «lite tilgjengelig og dekket av skog».

Ifølge iranske medier er det meldt om kraftig regn og en del vind i området, noe som gjør det vanskelig for nødetater å søke i området.

Raisi hadde vært i Aserbajdsjan søndag morgen for å innvie en demning sammen med den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev.