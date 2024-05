En boligblokk på ti etasjer kollapset etter at den ble truffet i et ukrainsk rakettangrep mot byen den russiske Belgorod like ved grensen. Sju personer er bekreftet drept og tolv er skadd, opplyser Russlands helseminister Mikhail Murasjko.

To barn ble hentet ut av ruinene. På et tidspunkt var også noen medlemmer av et redningsmannskap innestengt i ruinene.

– Byen og Belgorod-regionen har vært gjenstand for et massivt ukrainsk rakettangrep, sier regionens guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

Russland hevder kontroll over ni landsbyer

De fire byene ligger i Ukrainas Kharkiv-region, opplyser Russlands forsvarsdepartement. Det dreier seg om landsbyene Hatysjtsje, Krasne, Morokhovets og Oliinykove.

Lørdag oppga russerne at de også hadde tatt kontroll over byene Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna og Striletsjna. Alle disse ligger også i Kharkiv, nær grensen til Russland. I løpet av helgen har over 4000 mennesker lagt på flukt fra byer og landsbyer i Kharkiv-regionen. Mange av dem er eldre.

Russland starten sin bakkeoffensiv mot Kharkiv-regionen fredag.

Evakuerer i Kharkiv

Som følge av Russlands bakkeoffensiv har flere ukrainere evakuert fra landsbyer rundt omkring i Kharkiv fylke. Kharkiv grenser til Russland og har vært gjenstand for mangfoldige angrep det siste året.

Det ukrainske militæret gjør hva de kan for å holde frontlinjen, sier Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj i en uttalelse søndag.