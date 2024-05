Blinken mener Israel mangler en troverdig plan for å beskytte rundt 1,4 millioner palestinske sivile i Rafah. Han advarte dessuten om at et israelsk angrep kunne skape opprør fordi ikke alle Hamas-krigere i den sørlige Gaza-byen kommer til å bli drept i et slikt angrep.

– Israel kan komme til å sitte igjen med et opprør med mange Hamas-krigere, eller de forlater byen igjen og skaper et vakuum fylt av kaos, anarki og sannsynligvis et Hamas som vender tilbake, Antony Blinken til TV-kanalen NBCs søndag.

Blinken påpekte at Hamas-krigere er på vei tilbake til de nordlige områdene på Gaza som Israel hevder å ha klarert. Han mener et angrep på Rafah vil gå grusomt ut over de mange sivile som er i byen.