Nyhetsnettstedet siterer anonyme kilder som skal være kjent med dynamikken.

Axios skriver at Trump kan velge å stille til valg sammen med Haley, dersom han er overbevist om at hun kan hjelpe ham med å oppnå presidentskapet, unngå en potensiell fengselsstraff og dekke titalls millioner i juridiske regninger.

Haley var USAs FN-ambassadør fra 2017 til 2018, i perioden da Donald Trump var president. Hun har forsøkt å bli republikanernes presidentkandidat, men har ligget langt bak Donald Trump på meningsmålingene. Haley er den første kvinnen som har vunnet et republikansk primærvalg.

Haley var under sin presidentvalgkamp kritisk til Trump. Hun har blant annet satt spørsmålstegn ved hans kognitive evner, og tatt til orde for at presidentkandidater over 75 år bør testes for dette. Hun har også sagt at Trump har vært for ettergivende overfor Kina, Nord-Korea og Russland.