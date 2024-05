Avisa baserer seg på opplysninger fra ikke navngitte kilder. Håpet er angivelig å fylle et maktvakuum i det palestinske området fram til et nytt palestinsk sikkerhetsapparat er på plass.

Egypt, De forente arabiske emirater og Marokko vurderer USAs initiativ, ifølge vestlige og arabiske kilder. Men USA skal ikke være villig til å utplassere egne bakkestyrker.

– Arabiske land har sagt at dette bør være amerikanskledet. Så USA forsøker å finne ut hvordan de kan lede det uten å ha styrker på bakken, sier en vestlig tjenesteperson til Financial Times.

Saudi-Arabia og flere andre arabiske land skal ha avvist oppfordringen. De er angivelig redd både for å bli oppfattet som Israels samarbeidspartnere og for å måtte håndtere et opprør på Gazastripen.

Regjeringen i Israel har insistert på at de overordnet sett vil håndtere sikkerheten på Gazastripen etter krigen. Både kravet om en egen palestinsk stat og forslag om å gi den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden en rolle i Gaza avvises av Israel.