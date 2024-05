Nederland har tidligere besluttet å stanse utenlandsadopsjoner midlertidig i nesten to år.

Tirsdag opplyste minister for juridisk beskyttelse Franc Weerwind at det nå blir forbudt å adoptere barn fra andre land.

De siste 50 årene har nederlendere adoptert om lag 40.000 barn fra 80 ulike land. De siste årene har antallet gått kraftig ned.

Praksisen er kommet i offentlighetens søkelys etter at stadig flere voksne som ble adoptert som barn, begynte å lete etter sine biologiske røtter. Mange av dem oppdaget underveis at fødselsattester hadde blitt forfalsket eller gått tapt, og at bortadopsjonen i utgangspunktet var ulovlig.