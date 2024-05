Ifølge den amerikanske nettavisen vedtok sikkerhetskabinettet dette torsdag ettermiddag.

Det ble samtidig vedtatt å fortsette forhandlingene om en avtale som kan sikre løslatelse av gislene som holdes i Gaza, opplyser anonyme kilder til Axios.

Ifølge to kilder vil en begrenset utvidelse av Rafah-operasjonen ikke innebære at Israel krysser president Joe Bidens såkalt røde linje, noe som i så fall vil resultere i foreløpig stans i USAs våpenhjelp til Israel.

En tredje kilde sier til Axios at sikkerhetskabinettets beslutning kan innebære at den røde linjen blir krysset, med de følger dette kan få for forholdet mellom USA og Israel.