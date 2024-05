Beslutningen skal være tatt noen måneder etter at selskapet for første gang innrømte i rettsdokumenter at vaksinen i sjeldne tilfeller kan forårsake en farlig bivirkning.

Vaksinen, som kalles Vaxzevria, kan i disse sjeldne tilfellene forårsake blodpropper og et unormalt lavt antall blodplater. I Norge ble vaksinen droppet allerede i 2021, etter å ha vært i bruk i bare fire uker.

Minst fire personer døde i Norge etter å ha fått blodrelaterte bivirkninger etter å ha blitt vaksinert med AstraZenecas vaksine.

Til sammen utgjorde denne vaksinen bare 1,2 prosent av alle doser med koronavaksine som er satt i Norge.