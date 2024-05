Det ble brukt både raketter og artilleri under luftangrepet, oppgir departementet onsdag.

I meldingen heter det også at Russland har sikret seg bedre stillinger langs hele frontlinjen.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og det er få konkrete opplysninger om angrepet.

Flere drept i Odesa og Kharkiv

Samtidig har ukrainske myndigheter meldt at både boligblokker, kontorbygg, skolebygninger og helsebygg er rammet i Odesa, som ligger sørvest i Ukraina. Tre personer oppgis å være drept i byen

Det er også meldt at minst tre personer er drept av russiske glidebomber mot Kharkiv fylke nordøst i Ukraina. Angrepene var rettet mot en bil og en privatbolig i byen Zolotsjiv, en knapp mil fra den russiske grensen, skriver guvernør Oleh Synjehubov på meldingsappen Telegram.

Angrep russisk oljeanlegg

Ukraina melder på sin side at de har gjennomført et droneangrep mot et oljeraffineri i den russiske byen Rjazan, knapt 20 mil sørøst for Moskva.

Guvernøren i byen bekrefter angrepet, men skriver på Telegram at ingen personer ble drept eller såret. Ukraina har utviklet droner som gjør at de kan ramme oljeanlegg langt inne på russisk territorium. USA er kritisk til angrepene i frykt for at de vil føre til at en økning i oljeprisen, men Ukraina fastholder at de vil forsøke å ødelegge for drivstoffleveransene til den russiske hæren.

Forsvarsdepartementet i Moskva melder at de i løpet av natten hindret ukrainske droner i de russiske regionen Voronezj, Rjazan, Belgorod og Kursk.