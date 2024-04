Ifølge Washington Post, som viser til sikkerhetskilder i USA og India, planla indisk etterretning i juni i fjor å ta livet av en av president Narendra Modis fremste kritikere i USA, sikh-aktivisten Gurpatwant Singh Pannun.

Attentatplanen ble først kjent i november da amerikansk påtalemyndighet tok ut tiltale mot en 52 år gammel indisk statsborger.

Nå knytter Washington Post attentatplanen til en navngitt offiser i den indiske etterretningsorganisasjonen RAW.

Drap i Canada

Ifølge avisen var den samme offiseren også involvert i drapet på den canadisk sikhen Hardeep Singh Nijjar i Vancouver i juni.

Statsminister Justin Trudeau koblet indiske myndigheter til hendelsen, noe som resulterte en diplomatisk krise mellom Canada og India.

Indiske myndigheter lovet å undersøke påstandene, men avviser at landets etterretning sto bak.

Svært alvorlig

En talsperson for indisk UD kaller Washington Posts opplysninger for «uberettigede og ubegrunnede» og viser til at saken fortsatt er under etterforskning i India.

– Spekulative og uansvarlige kommentarer er ikke nyttige, sier Randhir Jaiswal.

Det hvite hus ser svært alvorlig på saken, sier president Joe Bidens talsperson Karine Jean-Pierre.

– Dette er en alvorlig sak, og vi ser svært, svært alvorlig på den, sier hun.