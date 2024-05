Nyhetsbyrået viser til en høytstående tjenesteperson i Biden-administrasjonen som kilde til opplysningen.

Nettstedet Axios fikk i helga lignende opplysninger av ikke navngitte israelske tjenestepersoner. Det er ifølge Axios første gang siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober at USA har stanset en våpenleveranse til det israelske militæret.

Kilden sier til AP at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse om hvorvidt bombene skal sendes senere eller ei. Også AFP får opplyst at leveransen er blitt holdt igjen.

Bekymring for bruk i byer

Leveransen skulle ha vært på 1800 bomber på 900 kilo hver og 1700 bomber på 225 kilo.

Amerikanerne var ifølge AP-kilden mest bekymret for hvordan bombene ville bli brukt i tett befolkede byområder som Rafah, der mer enn 1 million sivile palestinere har søkt tilflukt etter å ha flyktet fra andre deler av Gazastripen.

Israel er nå tilsynelatende i ferd med å starte en invasjon av Rafah, tross amerikansk motstand mot dette. Samtidig har Israels regjering avvist et våpenhvileforslag som Hamas har gått med på.

AP skriver at USA en sjelden gang tok i bruk bomben på 900 kilo i den langvarige krigen mot den ytterliggående jihadistgruppa IS, mens Israel har brukt den jevnlig i de sju månedene med angrep mot Gazastripen.

Langvarig støtte

Israel har siden 1948 mottatt over 2000 milliarder kroner i bistand fra USA, og de siste 25 årene har alt vært i form av militærstøtte. En tiårsavtale som først utløper i 2028, sikrer landet nærmere 42 milliarder kroner årlig.

På toppen av dette kommer en rekke tilleggsbevilgninger, den siste på nærmere 190 milliarder kroner, vedtatt i Representantenes hus i Kongressen i april.

Biden-administrasjonen ba i februar Israel om å gi garantier om at amerikanskproduserte våpen ble brukt i Gaza i strid med folkeretten. Israel, som etterforskes av FN-domstolen for mulig folkemord på palestinerne, ga USA et brev med slike forsikringer i mars, ifølge Axios.

Israel har hele tiden hevdet at den israelske hæren utkjemper en rettmessig krig i tråd med krigens folkerett i Gaza.