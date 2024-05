Operasjonen beskrives som kompleks, med bidrag fra både amerikanske myndigheter, Kuwait og kurdisk milits.

Blant de 22 var det elleve amerikanerne, fem av dem mindreårige. I tillegg ble det hentet ut seks canadiere, fire nederlendere og én finsk statsborger. Av disse var åtte barn.

– Dette er den største enkeltstående repatrieringen av amerikanske borgere fra nordøstlige Syria til dags dato, sier utenriksminister Antony Blinken i en uttalelse.

Han føyer til at den eneste varige løsningen er at de ulike landene som har borgere i leirene, henter dem hjem og sørge for at de blir reintegrert i samfunnet, eventuelt blir straffet for det de har gjort.