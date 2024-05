– Vi må aldri komme dit at vold skal ha en plass i kampen om politiske løsninger, sa Steinmeier torsdag i forbindelse med markeringen av 75-årsdagen for den tyske grunnloven.

Han viste til at den tyske grunnloven ble formulert og vedtatt i 1949 som et svar på Tysklands bruk av politisk vold under den andre verdenskrig. Dette vedtaket regnes som grunnleggelsesdato for forbundsrepublikken Tyskland.

Undergraver demokratiet

– Ingen vet bedre enn grunnlovens mødre og fedre hvordan vold undergraver demokratiet og river ned dets fundament. Men trusselen om vold har igjen reist sitt hode i Tyskland. Vi får nyheter om fysiske angrep på valgte tjenestepersoner og politisk aktive mennesker nesten hver dag, advarte presidenten.

Steinmeier sa han var dypt urolig for hvor grov den politiske hverdagen er blitt i Tyskland.

Tidligere denne måneden pågrep politiet i Berlin en mann som er mistenkt for å ha slått en tidligere borgermester i byen i hodet under et besøk på et offentlig bibliotek.

SPD-medlem

Franziska Giffey er økonomiminister i delstaten Berlin og medlem av statsminister Olaf Scholtz' sosialdemokratiske parti. Hun ble etter hendelsen behandlet på sykehus for lettere skader.

Bare dager tidligere ble et medlem av EU-parlamentet, også fra SDP, sendt til sykehus etter at ha blitt angrepet av fire personer da han gikk dør til dør for å snakke om det kommende EU-valget.

Flere ledende medlemmer av regjeringen er blitt møtt av rasende og utagerende grupper av mennesker de siste månedene. Økonomiminister Robert Habeck ble nylig fysisk hindret i å gå av en ferge.