Anklagene blir framsatt dagen etter at USAs utenriksminister Antony Blinken varslet at USA innfører nye visumregler for georgiere og vil revurdere det bilaterale forholdet mellom Georgia og USA.

Bakgrunnen er en lov som pålegger medier og ikke statlige organisasjoner med minst 20 prosent utenlandsk finansiering å registrere seg som «utenlandske agenter».

Forslaget ble nylig vedtatt i nasjonalforsamlingen, men siden har landets EU-vennlige president lagt ned veto.

Nå har regjeringen varslet at den vil overstyre vetoet med en ny behandling i nasjonalforsamlingen.

Tidligere fredag uttalte den parlamentariske lederen for regjeringspartiet Georgisk drøm at den amerikanske beslutningen om visumrestriksjoner var «komisk».