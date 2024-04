Begravelsen for Faraj Allah Jarjour skulle egentlig finne sted søndag og mandag. I stedet har datteren hans, Miriam Jarjour, desperat ringt og sendt epost til så mange myndighetspersoner hun kan, og prøvd å spore opp levningene hans.

– Vi har ikke funnet noen svar. Hvor er faren min?, spør Jarjour.

Hun var på svømmetur med sin 68 år gamle far i havet nær Varadero, Cuba, under en familieferie 22. mars da han plutselig fikk et hjerteinfarkt og døde. Da det ikke var noen helsetjenester i nærheten, ble han dekket til på en strandstol og liggende i åtte timer før en bil kom for å ta ham med til Havanna.

Etter det er det ikke klart hva som skjedde. Kisten familien mottok etter å ha betalt for å få faren sendt til Canada, inneholdt levningene til en russisk mann som var minst 20 år yngre enn Jarjours far.

Denne mannen har blitt sendt videre til sitt hjemland, men Jarjour og familien vet fremdeles ikke hvor faren hennes er.

Myndighetene i Canada og Cuba jobber for å løse problemet, ifølge AP, og Jarjour håper utenriksministeren i Canada personlig vil gripe inn for å finne faren hennes.