– Nå må Norge gjøre det vi kan for at partene besinner seg slik at situasjonen ikke eskalerer ut av kontroll og vi ender med en storkrig i regionen. Det vil få store uante konsekvenser, sier Venstre-lederen i en epost til NTB.

Hun støtter utenriksministerens syn på at et hastemøte i FNs sikkerhetsråd er nødvendig.

– Men vi må være tydelige på at vi ikke er naive i møte med Iran. Det iranske regimet er en ødeleggende kraft i Midtøsten, og viser igjen at de bruker alle virkemidler for å destabilisere regionen, sier Melby.

Partilederen betegner det som en farlig opptrapping at Iran nå for første gang angriper Israel direkte.

– Det må vi møte med en samlet og tydelig linje der Norge må være med, slår Guri Melby fast.