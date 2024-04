En vakt skal imidlertid undersøke ruinene hver fjerde time gjennom natten.

– Vi kan ikke garantere at det ikke er mer ild. Men vi kan ikke komme dypere nå. Det er fortsatt en liten stund til vi med sikkerhet kan si at brannen er helt slukket, sier vaktsjef Kristian Lavy.

En grunn til at brannmannskapene drar fra stedet, er at de vil skape rom for de som skal ta vare på den historiske bygningen.

Hvis det hadde vært en vanlig bygning som brant, ville brannmannskapene veltet den over ende for å forsikre seg om at brannen var fullstendig slukket.

– Men vi kan jo ikke rive fasaden på en så historisk viktig bygning som Børsen, sier Lavy.