Angrepet fant sted ved flyplassen i den afghanske hovedstaden, der tusenvis av mennesker kjempet om å få plass på fly ut av landet etter Talibans maktovertakelse.

– Det var ingen mulighet til å stanse bombemannen før angrepet, sier et av medlemmene i granskingskommisjonen. Vedkommende ber om å få være anonym siden utvalget ennå ikke formelt har lagt fram sin rapport.

Selvmordsbomberen kom til stedet rett før sprengladningen ble utløst og var ikke identisk med en annen mistenkelig mann som var observert av amerikanske skarpskyttere i området dagen før.

De amerikanske soldatene hevdet at de hadde hatt den mistenkelige mannen i siktet, og at de derfor kunne ha forhindret selvmordsangrepet dersom de hadde fått grønt lys til å skyte.

En av soldatene som ble såret i selvmordsangrepet, Tyler Vargas-Andrews, har også hevdet dette.

Dette avvises av granskerne som konkluderer med at det ikke var samme person.

Den ytterliggående islamistgruppa IS påtok seg ansvaret for selvmordsaksjonen, og USA bekreftet i fjor opplysninger fra Taliban om at hjernen som planla angrepet var drept.