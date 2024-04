En annen journalist ble påført mindre skader i det samme angrepet.

– Bilen med vårt team forberedte seg på sending fra Nuseirat-leiren da de ble utsatt for et israelsk angrep. Vår frilans kameramann Sami Shahada ble sterkt skadd, heter det.

Teamet var på jobb for den arabiskspråklige tjenesten til TRT.

TRT-sjef Zahid Sobaci sier at Shahada har mistet en fot og blir operert. Sobaci sier hendelsen er et utslag av «israelsk brutalitet».

En oversikt fra komiteen for beskyttelse av journalister, med hovedsete i New York, sier at 95 mediearbeidere er blitt drept siden 7. oktober, 90 av dem palestinere.