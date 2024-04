– Vi ønsker ikke at dette eskalerer. Vi har ikke noe ønske om en bredere krig med Iran, sier talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Israel var i høyeste beredskap søndag på grunn av frykt for en utvidelse av konflikten etter det iranske angrepet på Israel lørdag.

Iran sendte en skur av raketter og droner mot Israel som svar på et israelsk angrep på Irans ambassade i Syria 1. april.

Irans angrep var landets første direkte angrep på Israel noensinne, og er en klar opptrapping av den mangeårige konflikten mellom de to landene.

President Joe Biden har gjort det klart at USA står last og brast med Israel, men synes samtidig å be Israel roe seg ned. Axios melder at Biden har sagt til statsminister Benjamin Netanyahu at han er imot et motangrep på Iran.