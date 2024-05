Statsminister Benjamin Netanyahu opplyser mandag kveld at det israelske krigskabinettet har vedtatt å fortsette operasjonen i Rafah «for å presse Hamas til å frigi gislene».

Tidligere på dagen sa talsmann for det israelske militæret (IDF), Daniel Hagari, at planen om en bakkeinvasjon av Rafah står ved lag, og at ordren som ble gitt tidligere mandag om evakuering av byen, er en forberedelse til bakkeinvasjonen

Mandag kveld ble det meldt om nye, intense israelske luftangrep mot Rafah, og IDF bekreftet at de gjennomfører angrep som de sier er rettet mot Hamas-mål øst i byen.

Det israelske militæret hevder det traff over 50 «terrormål» under luftangrep mot Rafah tidligere på mandagen.